إغلاق جديد في نيويورك بسبب #كورونا

أعلن عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، يوم الأحد، عن إغلاق جديد للشركات غير الأساسية والمدارس في بعض المناطق بالمدينة، وحدد تسع مناطق وتقسيمات بريدية لديها معدل إصابة أعلى من 3%.

ويجب أن توافق الولاية على الإغلاق الذي من المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء.

وسجلت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية حوالي 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، و687 حالة وفاة جديدة.

وارتفع إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة، منذ بدء تفشي الوباء إلى 7.4 مليون إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 209 آلاف حتى الآن.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي ووباء كورونا.

وفي اليوم السابق، سجلت الولايات المتحدة 54441 إصابة، و906 حالات وفاة.