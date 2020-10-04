توتنهام يضرب مانشستر يونايتد بسداسية مدوية في الدوري الإنجليزي #مانشستر_يونايتد_توتنهام

ضرب توتنهام مضيفه فريق مانشستر يونايتد، بنتيجة 6 – 1، في مباراة مثيرة جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

أنهى توتنهام الشوط الأول من المباراة، متقدما بنتيجة 4 – 1، تقدم مانشستر يونايتد، مبكرا، عن طريق النجم البرتغالى برونو فرنانديز، بعد مرور دقيقتين فقط، على إنطلاق اللقاء، عن طريق ركلة جزاء.

ثم نجح لاعب الوسط الفرنسي تانجى ندومبيلى، في تسجيل هدف التعادل لفريق توتنهام، في الدقيقة الرابعة، وتقدم النجم الكوري الجنوبى، هيونج مين سون، بالهدف الثانى، في الدقيقة 7.

وتعرض الفرنسي انتونى مارسيال، مهاجم اليونايتد، للطرد المباشر، بعد اعتدائه على الأرجنتيني لاميلا، لاعب السبيرز، في الدقيقة 29.

ونجح النجم هارى كين، في تسجيل ثالث أهداف فريق توتنهام، في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

وعاد النجم الكوري الجنوبى سون، ليضيف هدفه الشخصى الثانى، والرابع لتوتنهام، في الدقيقة 37 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى، أضاف الظهير الأيمن الإيفوارى سيرجى أورييه، خامس أهداف السبيرز، في الدقيقة 51، واختتم هارى كين، سداسية توتنهام، في الدقيقة 79، عن طريق ركلة جزاء.

بهذه النتيجة توقف رصيد مانشستر يونايتد، عند 3 نقاط، في المركز السادس عشر، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أرتفع رصيد توتنهام للنقطة السابعة في المركز الخامس.