صحة مكة: لم نلاحظ وجود حالات اشتباه بكورونا في اليوم الأول من إعادة السماح بالعمرة #عاجل

قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، حمد العتيبي، إن الصحة لم تلاحظ وجود أي حالات اشتباه بفايروس كورونا في اليوم الأول من إعادة السماح بالعمرة.

وأضاف أن أفواج المعتمرين جميعا بصحة جيدة، وتتم المتابعات اللحظية كانت في استقبالهم عبر مسارات مخصصة في الحرم المكي، وفقا لقناة الإخبارية.

وتابع أن الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية من خلال الكمامة الطبية وكذلك التباعد المكاني.

واستأنفت المملكة أداء العمرة، الأحد، تدريجيا بعد تعليقها في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مع إجراءات احترازية ووقائية.