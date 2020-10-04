رئيس لجنة الانضباط سابقًا: بيرسبوليس الإيراني خالف قرار المنع.. والنظام يعتبره خاسر مباراة النصر وتُحسب عليه غرامة

علّق أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط سابقًا، على واقعة مشاركة عدد من لاعبين بيرسبوليس الإيراني أمام النصر في دوري أبطال آسيا، تم تسجيلهم قُبيل البطولة مع أن الفريق لدية إيقاف من التسجيل من قِبَل لجنة فض المنازعات.

وقال في تصريحات لبرنامج “الديوانية” إن فريق يرسبوليس الإيراني خالف قرار المنع من الفيفا، وبذلك تطبق عليه المادة 30 والمادة 56 التي تفرض عليه غرامة إضافة إلى سحب النتيجة وأي لاعب شارك يغرم، ويعتبر الفريق المخالف خاسر بنتيجة 3 – صفر”.

وتابع: “هناك 3 فرائض في هذه الواقعة الأولى أن النادي الإيراني سجل اللاعبين بطريقة صحيحة قبل المنع أو سدد المبالغ المطلوبة عليه وبذلك يعتبر القرار لاغي ولا يعاقب، الحالة الثانية هي تحصل الفريق على قرار من جهة قضائية بإلغاء هذا القرار وبذلك يعتبر التسجيل صحيح، الحالة الثالة إذا الاتحاد الآسيوي استثنى الفريق الإيراني من الحكم القضائي بالتسجيل بسبب كورونا فذلك يعتبر مخالفة إذ أنه كان بالأولى أن يستثى الأندية التي قهرتها كورونا وفق اللائحة المرنة”.

خسر فريق النصر أمام بيرسبوليس مساء السبت، بركلات الترجيح 5-3 وذلك في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وتقدمت إدارة النصر باحتجاج رسمياً للاتحاد الآسيوي، بحجة عدم أهلية بعض لاعبي بيرسبولس الإيراني للمشاركة في دوري الأبطال.

وتستند مذكرة احتجاج النصر الرسمية على مشاركة عدد من لاعبين بيرسبوليس، تم تسجيلهم قُبيل البطولة مع أن الفريق لدية إيقاف من التسجيل من قِبَل لجنة فض المنازعات.