توقعات باستعادة 30% من الوظائف المفقودة بقطاع النفط الأمريكي بحلول نهاية 2021

أظهرت دراسة أجرتها “ديلوييت” أن حوالي ثلاثة أرباع الوظائف التي فقدت في قطاع البترول والكيماويات بالولايات المتحدة لن تعود قبل نهاية العام المقبل.

ووفقًا لما ذكرته “بلومبرج”، أوضحت الدراسة أن انهيار الطلب على النفط والأسعار تسبب في أسرع معدل لتسريح العمالة في صناعة النفط والكيماويات في التاريخ، إذ فقدت حوالي 107 آلاف وظيفة خلال الفترة من مارس وحتى أغسطس.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة “ديلوييت”، ومدير قسم النفط والغاز والكيماويات الأمريكية “ديوان ديكسون” أن ذلك العدد ربما يكون أعلى عند الأخذ في الاعتبار الإجازات وتدابير أخرى.

وتتوقع الشركة استعادة 30% من الوظائف المفقودة بحلول نهاية 2021، مفترضة متوسط أسعار النفط عند حوالي 45 دولارًا للبرميل وتراوح متوسط سعر الغاز الطبيعي عند 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية.

وأشار التقرير إلى أنه في حال تراوحت أسعار النفط حول 35 دولارًا، والغاز عند دولارين لكل مليون وحدة حرارة بريطانية، فإن معدل استعادة الوظائف سيبلغ 3% فقط.

كما أوضح أن وظائف النفط والغاز والكيماويات أصبحت أكثر حساسية لتغييرات أسعار السلع، وأن تغير سعر النفط دولارا واحدا سيؤثر على حوالي 3 آلاف وظيفة بالقطاع.