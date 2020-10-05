عداد كورونا: 1.037 مليون وفاة و 35.2 مليون إصابة

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، اقتراب إجمالي الإصابات في أنحاء العالم من 35.2 مليون، حتى صباح اليوم الإثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز الأمريكية”، أن إجمالي الإصابات، بلغ 35.157 مليوناً، والمتعافين 24.5 مليوناً، فيما تجاوزت الوفيات 1.037 مليوناً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بالإصابة، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وكولومبيا، وبيرو، والأرجنتين، وإسبانيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول الالاعالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وبيرو.

قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا في وقت متأخر من يوم الأحد إن خللا فنيا تسبب في تأخير إدراج نحو 16 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الإحصاءات اليومية في الآونة الأخيرة.

وذكرت هيئة الصحة العامة أنه خلال الفترة بين 25 سبتمبر و 2 أكتوبر لم تدرج إنجلترا 15 الفا و 481 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في التقارير اليومية في ذلك الوقت، مما يعني أن العدد الحقيقي للحالات خلال تلك الأيام كان أعلى بكثير. وقالت هيئة الصحة في إنجلترا إن كل شخص قد تم إخطاره بنتائج الاختبار الإيجابية.

كما أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن؛ الإثنين، رفع القيود التي كانت قد فُرضت في أوكلاند لمواجهة موجة ثانية من جائحة كوفيد-19، قائلة إن بلادها تغلبت الآن على الفيروس “مرة أخرى”.

وإثر فرض إغلاق مشدّد على المستوى الوطني بين أواخر مارس وأواخر مايو، ساد اعتقاد بأن البلاد على وشك القضاء على فيروس كورونا في مرحلة ما بعد مرور مئة ويومين دون تسجيل أيّ عدوى.

غير أن بؤرةً جديدة للوباء ظهرت في أوكلاند في أغسطس، ما أجبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، على الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً حتى بداية سبتمبر.