عيادات “تطمن” قدمت خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد في الجوف

تقدم عيادة”تطمن” خدماتها من خلال ثلاثة عيادات موزعة علي عدة مرافق صحية، وهي عيادات متخصصة لخدمة المواطنين الذين يشعرون بأعراض كورونا.

وقدمت عيادات ” تطمن ” خدماتها في الجوف لـ 30238 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وتُقدم عيادة ” تطمن ” خدماتها من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.

يذكر أن عيادات ” تطمن ” مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس ” كورونا ” المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.