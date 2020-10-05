أمانة نجران تغلق وتغرم مطاعم مخالفة للاشتراطات الصحية

أغلقت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة أمس، مطاعم مخالفة، وطبقت نظام الغرامات والجزاءات البلدية عليها، وذلك خلال جولات تفتيشية قامت بها على المطاعم داخل مدينة نجران، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن علي رجاء أن الإغلاق جاء بسبب المخالفات المتمثلة في تدني مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين، وتشغيل عمال بشهادات صحية منتهية الصلاحية، وكذلك تشغيل محال برخص منتهية، وعدم ارتداء الزي الرسمي للعاملين، واستخدام ثلاجات غير صالحة لحفظ الأطعمة، وعدم تغطية أوعية النفايات، كما جرى إتلاف أطعمة غير صالحة لاستهلاك الآدمي.

وأكد مواصلة الجولات الرقابية على كل الأنشطة ذات العلاقة بالصحة وسلامة المواد الغذائية المعروضة، وَفْق الزيارات المجدولة، لضمان سلامة الإجراءات الصحية وتقديم خِدْمات متميزة بالتعاون مع بلاغات المستفيدين، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الحساب الرسمي ورقم الطوارئ 940.