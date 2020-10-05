خطة مواجهة مخاطر الأمطار والسيول

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة خطة مواجهة مخاطر الأمطار للعام الحالي وتوفير كافة متطلباتها لجميع الجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه ، والاستمرار في إزالة أية إحداثات وانشاءات عشوائية في الأودية والشعاب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه سموه للجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة اليوم .

واستمع سمو أمير منطقة الجوف في بداية الاجتماع لتقرير عن الخطط المعدة من قبل الجهات المعنية، وخاصة ما يتعلق في تفعيل استعدادات الجهات المعنية في المنطقة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول.

وأكد سموه باستكمال مشروع تنفيذ السياج الحامي لقنوات الري والصرف الزراعي المكشوفة التي تغذي بحيرة دومة الجندل، وتطبيق اشتراطات السلامة المرورية وحماية الأرواح، مع إيجاد طرق تضمن وصول سيارات وآليات الطوارئ في محيط البحيرة .

وأكد سمو الأمير فيصل بن نواف في ختام الاجتماع على المعالجة اللازمة والتفعيل للأنظمة والتعليمات بما يكفل توفير السلامة للجميع.