“الأمني العراقية” تصف لأول مرة مطلقي صواريخ كاتيوشا بـ “المجاميع الإجرامية”

سقط صاروخانِ من نوع كاتيوشا في منطقة الجادرية بوسط بغداد اليوم, من دون وقوع خسائر بشرية.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان: “إن المجاميع الإجرامية الإرهابية عاودت مرة أخرى استهداف المواطنين الآمنين في مناطق سكنهم، وبعد استهداف عائلة آمنة قرب مطار بغداد الدولي يوم 28 سبتمبر الماضي, ذهب ضحيته 6 من النساء والأطفال الأبرياء، أقدمت في ساعة مبكرة مِن فجر اليوم على إطلاق صاروخين من نوع كاتيوشا من منطقة شقق حي السلام / حي الجهاد باتجاه منطقة الجادرية”.

وأشارت الخلية إلى أن الصاروخ الأول سقط خلف فندق بابل قرب أحد المطاعم، فيما سقط الثاني قرب مقر الخطوط الجوية العراقية، مما أدى إلى حرق عجلة مدنية تعود لأحد المواطنين، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أية خسائر بشرية.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تصف فيها خلية الإعلام الأمني الحكومية مطلقي صواريخ الكاتيوشا على مواقع في بغداد صفة “المجاميع الإجرامية