كلوب بعد فضيحة ” السباعية” : لا يمكننا إلا لوم أنفسنا فقط

أكد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عقب الخسارة الثقيلة التي تلقاها على يد أستون فيلا في “البريمييرليغ” بنتيجة 2-7، أن فريقه أضاع الكثير من الفرص، ولكنها بالطبع لم تكن كافية لتحقيق التعادل (7-7).

كانت هذه الهزيمة هي الأولى لـ”الريدز” هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأوضح كلوب في تصريحات لشبكة قنوات سكاي سبورتس: “نعم، أصدق ما حدث لأنني كنت موجوداً، أستون فيلا قدم مباراة جيدة للغاية، كانوا أقوياء من الناحية البدنية، ولعبوا بكل ذكاء وبشكل مباشر، ليس مثلنا”.

وأضاف: “حظينا بفرص كثيرة ولكننا لم نستغلها، ولكن عندما تستقبل 7 أهداف لا اعتقد أنك ستحظى بفرص كافية للتعادل (7-7)، ارتكبنا أخطاء كثيرة ومنها أخطاء كبيرة”.

واختتم: “لا يمكننا إلا لوم أنفسنا فقط”.