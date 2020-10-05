أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 101814 إصابة والوفيات بلغت 985 بنسبة 9ر0% والمتعافين 90600 .
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 64 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 535 والمنومين في العناية المركزة 207.
” الصحة العمانية” 101814 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا
متابعات الوئام
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 101814 إصابة والوفيات بلغت 985 بنسبة 9ر0% والمتعافين 90600 .