” الصحة العمانية” 101814 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 101814 إصابة والوفيات بلغت 985 بنسبة 9ر0% والمتعافين 90600 .

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 64 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 535 والمنومين في العناية المركزة 207.