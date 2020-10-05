السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال لمن يمارس رصد الطقس بلا ترخيص

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروع نظام الأرصاد، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبين وزارة الصحة العراقية، للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني.

وقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بطرح مشروع نظام الأرصاد في عام 2019م، والذي تضمّن غرامة تصل إلى مليون ريال لمن يمارس رصد الطقس دون الحصول على ترخيص؛ حيث نص المشروع في إحدى مواده على معاقبة كل من يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال.