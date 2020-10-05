بالصور.. محافظ العقيق يقف على حالات التسمّم بمستشفى المحافظة العام

وقف محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العطاوي العتيبي، اليوم الإثنين, بمستشفى العقيق العام على حالات المرضى الذين تعرضوا للتسمم من أحد المطاعم بالمحافظة.

وأكد الدكتور العتيبي، أهمية توفير الخدمة العلاجية والصحية لكافة المرضى المنومين والمراجعين وبجاهزية عالية, منوهًا بضرورة العمل الصحي الجاد والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور في المستشفى في جميع الفترات, وذلك تحقيقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, الذي يتابع ويوجه باستمرار للاهتمام بالمواطنين في كافة المجالات لاسيما في القطاع الصحي.

وفي نهاية الجولة، شكر محافظ العقيق مدير المستشفى والطاقم الإداري والصحي.