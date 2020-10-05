“شؤون الحرمين”: توافد المعتمرين يتم بسلاسة وسط منظومة خدمات متكاملة.. وتخصيص رقم (1966) للاستفسارات

صرح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، بأن توافد المعتمرين إلى المسجد الحرام يتم بسلاسة، وفق الخطط والمراحل المعلنة مسبقا، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وبين أن الرئاسة وبتوجيه من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تعمل بكل قدراتها على مدار الساعة لتقديم الخدمات للمعتمرين، في ظل تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار إلى أن الرئاسة أطلقت حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا” في عامها الخامس، لتؤكد من خلالها أن خدمة المعتمر والزائر الكريم وسام فخر يعتز به المنسوب، ونحن مستمرونضمن خطة الرئاسة 2024 على تفعيل كافة المبادرات التي ترتقي لتطلعات قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

ونوه بضرورة التزام المعتمرين بالإجراءات الوقائية الموضوعة من قبل الجهات المختصة، مؤكدا أن وعي المعتمرين يمثل عاملا مهما في إنجاح الإجراءات الاحترازية.

وعن الدور التوجيهي، قال “حيدر”: أطلقت الرئاسة العامة حزمة من البرامج التوجيهية والإرشادية ميدانيا وإلكترونيا، حيث تم تخصيص 30 موقعا لإجابة أسئلة وفتاوي المعتمرين تعمل على مدار الساعة، كما فعلت مكتب الهاتف المجاني، وتم توزيع العديد من المترجمين مع المشايخ في الإفتاء لإجابة السائلين بلغات متعددة.

كما خصصت الرئاسة، رقما موحدا “1966” للإجابة عن الاستفسارات والأسئلة على مدار الساعة، سعيا لتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين.

واختتم بقوله: نشكر القيادة الرشيدة -أيدها الله- وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- نظير الدعم غير المحدود الذي تلقاه الرئاسة العامة خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.