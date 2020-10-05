آخر تطورات #كورونا عالميا.. ارتفاع قياسى جديد.. بريطانيا تسجل 12.594 إصابة جديدة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أعلنت بريطانيا، عن تسجيل 12.594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إن الخطأ التكنولوجى الذى أغفل تسجيل 15 ألفا و841 مصابًا بفيروس “كورونا” في البلاد كان بسبب “اقتطاع بعض البيانات وفقدانها”، وأضاف جونسون – في تصريح أوردته شبكة (سكاي نيوز) اليوم الاثنين “إن ما تم فعله في الوقت الحالي هو ليس فقط التواصل مع جميع الأشخاص الذين تم تحديد إصابتهم بالوباء، الأمر الذي تم في المقام الأول، بل إنه يتم العمل الآن من خلال متابعة جميع المخالطين كذلك”.