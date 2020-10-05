التقاعد: عدد مستفيدي برنامج “مساكن” تجاوز 10 آلاف

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أن عدد مستفيدي برنامج “مساكن” بلغ أكثر من عشرة آلاف مستفيد، مؤكدة استمرار البرنامج بهدف توفير حلول التمويل العقاري لموظفي الدولة والمتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية، لتمكينهم وأسرهم من تملك عقاراتهم والاستفادة من مزايا البرنامج.

وأشارت إلى أن تطوير برنامج “مساكن” يأتي ضمن استراتيجيتها 2022، وانطلاقا من حرص المؤسسة العامة للتقاعد على تنمية مواردها المالية ودعم نشاطات المشتركين والمتقاعدين في أنظمة التقاعد وتلبية احتياجاتهم، ويساعدهم في الحصول على المسكن المناسب.

ويميز البرنامج سهولة وسرعة الإجراءات، واعتماده من قبل الهيئة الشرعية، حيث يقوم على هامش ربح ثابت ومنافس خلال مدة التمويل، ويستهدف تمويل جميع العقارات: الشقق، والفلل، والدوبلكس، والعمائر السكنية، والأراضي، ويمتد سنّ التمويل حتى (75) سنة، مع إمكانية أن يصل التمويل إلى 5 ملايين ريال، ولا يشترط تحويل الراتب، وبالإمكان التعامل مع أي بنك محلي، كما تصل مدة السداد إلى 30 سنة، مع إمكانية تضامن الزوج والزوجة، واستقطاع يصل إلى 65% من الدخل الشهري، كما يتميز البرنامج بإمكانية شراء وحدات سكنية ضمن النطاق العمراني في جميع مدن المملكة والمحافظات، والإعفاء عند الوفاة عن باقي الأقساط وإفراغ العقار لصالح الورثة.

يذكر أن برنامج “مساكن” -وهو برنامج تمويل عقاري مملوك للمؤسسة العامة للتقاعد ويدار من قبل شركة دار التمليك- قائم على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تقوم المؤسسة بشراء وتملك العقار (فيلا / أو دوبلكس/ أو شقة / أو العمائر المخصصة للسكن / أو أرض) بناء على طلب ورغبة المستفيد (الموظف / أو المتقاعد) ومن ثم بيعه للمستفيد بالتقسيط وبهامش ربح محدد.

وفي إشارة إلى تقرير مؤسسة النقد الصادر عن شهر أغسطس 2020 م، أوضح أن حجم التمويل السكني للأفراد المحدد بالنسبة لشركات التمويل بمبلغ 261 مليون ريال سعودي، وموّلت المؤسسة العامة للتقاعد من خلال شركات دار التمليك من ذلك المبلغ ما نسبته 46% وهو ما يساوي حوالي 121 مليون ريال تم بموجبه تمويل 158 وحدة سكنية من خلال برنامج مساكن بمتوسط قيمه تمويل تمثل حوالي 766 ألف ريال لكل وحدة.

يُذكر أن برنامج “مساكن” يدخل عامه الثالث عشر حيث انطلق في الربع الثاني من العام 2007م ، وفي العام 2010 م وقّعت المؤسسة اتفاقية إدارة البرنامج مع شركة “دار التمليك”، وبعد تحقيق نجاحه خلال العشر سنوات الأولى من تأسيسه وقّعت المؤسسة في العام 2018م اتفاقية مع التأمينات الاجتماعية لإضافة المتقاعدين والموظفين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات ضمن عملاء البرنامج، وفي العام 2019 توسع نطاق البرنامج ليشمل جميع موظفي القطاع الخاص، وزيادة مدة التمويل إلى 30 سنة ورفع السن إلى 75 سنة، ومؤخراً في العام 2020 توّجت المؤسسة العامة للتقاعد رحلتها مع برنامج “مساكن” بتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الإسكان لتقديم خدمات سكنية للمتقاعدين المستحقين للدعم، ليصبح بذلك برنامج “مساكن” أحد أهم الحلول التمويلية لموظفي القطاع الخاص والعام ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج.