البحرين تؤكد على دعم جميع جهود المملكة في مكافحة الإرهاب

أكد مجلس الوزراء بمملكة البحرين دعم المنامة ومساندتها لجميع جهود المملكة في مكافحة الإرهاب، فأمن وسلامة المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين كلٌّ لا يتجزأ.

وأشاد المجلس خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين بنجاح رئاسة أمن الدولة السعودي من الإطاحة بخلية إرهابية تلقت تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران ، معرباً المجلس عن إدانة كل المحاولات الإرهابية التي تستهدف أمن وسلامة المملكة.