ورقة ترامب البيضاء تثير السخرية و تشعل مواقع التواصل

أشعلت واقعة ورقة ترامب البيضاء موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو يوقع على ورقة بيضاء بدعوى العمل بجدية من داخل عزله الصحي بمجمع والتر ريد الطبي

و كشفت وسائل إعلام حقيقة صورة متداولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مستشفى “والتر ريد” العسكري وهو يوقع على ورقة بيضاء في محاولة عبثية لإظهار أنه يعمل رغم إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة “الإندبيندينت” البريطانية، نشر البيت الأبيض ليلة السبت صورا لدونالد ترامب وهو “يعمل بجد” أثناء وجوده في المستشفى.

كما شاركت ابنته إيفانكا إحدى الصور عبر موقع “تويتر”، معلقة: “لا شيء يمكن أن يمنعه من العمل مع الشعب الأمريكي. أقل من ذلك!”.

إلا أن هذه الصور حسب الصحفية، لقيت الكثير من الانتقاد والسخرية.

وأظهرت إحدى الصور، الرئيس جالسا في نهاية طاولة اجتماعات طويلة، ويرتدي قميصا، ويفحص بعض الملفات ويمسك بقلم، فيما أظهرت الصورة الثانية ترامب، وهو يكتب على ورقة أمامه.

وعند تكبير إحدى الصور، ظهر أن ترامب يوقع باسمه على ورقة بيضاء، وسرعان ما انتشرت الردود الساخرة على الصورة.

من جهته قال الصحفي جون أوستروير، رئيس تحرير مجلة الطيران The Air Current: “من خلال نظرة فاحصة على البيانات المضمنة في الصور التي شاركها البيت الأبيض، ووجد أنه تم التقاطها بفاصل 10 دقائق فقط، وأظهرت أن الرئيس يعمل في مكانين مختلفين”.

وانتشرت انتقادات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحد الرواد: “نجم تلفزيون الواقع بالفعل، ووسط شعوره بالقلق كان عليه فقط تصوير بعض العروض الترويجية لمظهره الرئاسي”.

وأضاف آخر: “هذا هو العمل الوحيد الذي يعرف كيف يقوم به”، في إشارة لتوقيعه على ورقة فارغة.