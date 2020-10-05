بلومبرج: مستقبل قاتم لسوق العمل بفقدان 245 مليون وظيفة بسبب #كورونا

أفاد تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء أن البشرية تمر بأسوأ عام في ذاكرتها، بمواجهة مخاطر كبيرة، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد بإلحاق المزيد من الدمار بأسواق العمل.

وقال تقرير الوكالة الأمريكية إن إن النظرة المستقبلية القاتمة لسوق الوظائف الأمريكية ووقف برنامج دعم الأجور في بريطانيا وانتهاء الوقف الاختياري لإشهار إفلاس الشركات المتعثرة في ألمانيا، تقدم صورة أشد قتامة لمستقبل سوق العمل في العالم.

ووفق تقديرات منظمة العمل الدولية، فإن العالم سيفقد ساعات عمل تعادل نحو 245 مليون وظيفة دائمة خلال الربع الأخير من العام الحالي.