مسيرات للأطباء في مستشفيات اسطنبول بسبب عدم وجود رواتب منذ 4 أشهر

نظم أطباء أتراك على مدار الأيام الماضية مسيرات داخل مستشفيات اسطنبول بسبب عدم حصولهم على رواتب منذ 4 أشهر، وخداع المسؤولين لهم في أزمة كورونا رغم مواجهتهم الموت يوميا بسبب تفشي الوباء.

وسلطت وسائل إعلام تركية معارضة الضوء على فيديو انتشر على حسابات لأطباء أتراك أظهر مسيرة حاشدة داخل مستشفي باشاك شهير جام الحكومية والتي افتتحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 21 مايو الماضي.

وقالت تقارير تركية إن الأطباء والممرطين داخل المستشفى الشهيرة في اسطنبول نظموا مسيرة احتجاجية داخل المستشفى بسبب عدم تلقيهم أجورهم خلال شهر يونيو ويوليو، والاقتطاع من أجور أغسطس.

وتعود أزمة مرتبات العاملين في مجال الصحة على مستوي اسطنبول كلها إلى أزمة تركيا الاقتصادمة بما يؤثر على التزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها بشأن رواتب العاملين في مؤسسات الدولة وخاصة في مجال الصحة.