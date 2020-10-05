ازدحام على مركز سكني الشامل للحجز في المشاريع الجديدة

شهد مركز سكني الشامل إقبالاً كبيراً، وذلك بعد رواج العديد من الأخبار حول إطلاق مشاريع جديدة ضمن ضاحية الجوان في مدينة الرياض، حيث اصطفت طوابير طويلة خارج المركز بُغية الظفر باحدى الوحدات السكنية في هذه المشاريع.

ويترقب المستفيدين من “سكني” اطلاق عدد من المشاريع خلال الأيام المقبلة مثل (سرايا الجوان، مرسية 2، نساج تاون)، كما تتيح منصة سكني خدمة الحجز الإلكتروني للمشاريع السكنية التي يشرف عليها، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل المشروع واستكمال اجراءات الحجز إلكترونياً دون الحاجة لزيارة موقع المبيعات، كما تتضمن الخدمة الحصول على عرض سعر مقدم من المؤسسة التمويلية.

ويضم مركز سكني الشامل كافة الجهات ذات العلاقة من البنوك والمؤسسات التمويلية والمطورين العقاريين المنفذين لمشاريع “سكني” بمنطقة الرياض من خلال نقطة توقف واحدة على مساحة تتجاوز 4000 م٢، بهدف تقديم كافة خدمات الإسكان في موقع واحد بما يُمكّن مستفيدي “سكني” من استكمال الإجراءات المتعلقة بحجز المشاريع وتوقيع العقود النهائية في مقر المركز تحت سقف واحد، كما يضم المركز خدمة المستشار العقاري و”تأكيد الحجوزات” وممثلين للبنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى تخصيص مواقع للمبادرات والبرامج الخاصة بمنظومة الإسكان.

ويستعرض مركز سكني الشامل نحو 25 ألف وحدة سكنية متنوعة تتوزع في 12 مشروعاً حيوياً متكاملة الخدمات شمال وجنوب مدينة الرياض، ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن رحلة مختصرة تبدأ من اختيار الوحدة حتى توقيع العقد، إذ تتراوح أسعارها بين 250 ألف ريال حتى 750 ألف ريال بمتوسط القسط الشهري يصل لنحو (1500) ريال، وتتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس، ضمن خيارات وتصاميم متنوعة تلبّي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية وأسعار مناسبة بدأ تسليم عدد منها خلال الفترة الماضية ويتواصل تسليم الوحدات المتبقية مع استكمال تنفيذها.

وتتوزع المشاريع بالقرب من الطرق والشوارع الرئيسية لتكون على خط الامتداد السكاني والعمراني، وتوفر متطلبات الحياة الحديثة وتعزز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، والتي تساهم بدورها في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، بتوفير أفضل الحلول السكنية ضمن مجتمعاتٍ متكاملة توفر أفضل الخدمات.