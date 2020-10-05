بندر_بن_سلطان: القيادة الفلسطينية التاريخية دائما يراهنون على الجانب الخسران.. والمملكة كانت أكبر منهم لخاطر الشعب الفلسطيني

قال الأمير بندر بن سلطان إن القيادة الفلسطينية التاريخية دائما يراهنون على الجانب الخسران.. والمملكة العربية السعودية كانت أكبر منهم لخاطر الشعب الفلسطيني.

وأضاف في وثائقي على قناة العربية، أنه بعد احتلال الكويت ذهب ياسر عرفات إلى صدام يقبله ويضحكون مع بعضهم هذا كان واقع مؤلم على الأمة العربية، وخاصة على الكويتيين، ومع تحرير الكويت وضرب صدام العاصمة الرياض بالصواريخ، في نابلس كانوا يرقصون على ضرب الرياض.

وتابع أن القيادات الفلسطينية تستخدم مصطلحات التخوين بسهولة وهذه سنتهم في التعامل مع بعضهم البعض.