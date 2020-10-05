تأهيل فتيات الضيافة بالرياض لسوق العمل

أطلقت دار الضيافة الاجتماعية للفتيات التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أولى برامجها التدريبية لتأهيل مقيماتها المشمولات بالرعاية لسوق العمل والذي روعي فيه قوانين التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازيه.

اشتمل البرنامج الذي أقيم تحت عنوان “التوعية المهنية” وقدمه مجموعة من المدربات على العديد من المحاور أهمها: كيفية كتابة السيرة الذاتية ومكوناتها وكيفية البحث عن وظائف في المنصات الإلكترونية وطرق التسجيل في الوظائف المعلن عنها وكيفية اجراء المقابلة الشخصية واسرار نجاحها وفي نهاية البرنامج فُتح المجال للإجابة على الاستفسارات كما تم توزيع الهدايا الرمزية على الحضور .

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن مجموعة من البرامج التأهيلية التي بدأت في تنفيذها دار الضيافة الاجتماعية للفتيات بالرياض بالتعاون مع شركة المواهب المثالية.