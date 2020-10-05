الجبير يبحث مع وزير خارجية باراغواي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية باراغواي أنطونيو ريباس.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.