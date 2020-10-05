شؤون المسجد النبوي: مواعيد دخول الروضة الشريفة تكون حسب المواعيد المحددة في تطبيق “اعتمرنا” فقط

أكد المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أن مواعيد الزيارة ودخول الروضة الشريفة تكون حسب المواعيد المحددة في تطبيق ” اعتمرنا ” فقط، والتي يراعى فيها ما لا يتجاوز ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية للروضة الشريفة وفق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الزائرين.

وكانت ‏وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، أشارت إلى أن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- ستكون بتاريخ يوم الأحد الموافق 1 / 3 / 1442 ه، الموافق لـ 17 أكتوبر 2020. وأن الدخول سيكون عن طريق تطبيق “اعتمرنا” بما نسبته 75% من الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية