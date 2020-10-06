البرازيلي بيتروس: إلى مشجعي العالمي.. لن أرحل عن #النصر

نفى لاعب وسط نادي النصر البرازيلي بيتروس ماتيوس دوس سانتوس، التكهنات المثارة بشأن قرب رحيله عن النادي .

وكتب بيتروس عبر حسابه الرسمي على شبكة إنستغرام لتبادل الصور يوم أمس الإثنين: “إلى مشجعي العالمي، الشائعات التي يتم تداولها عن مغادرتي صفوف النصر غير صحيحة. لدي عقد لمدة عامين وسنكون سعداء سويا.

وطلب بيتروس من جمهور النصر مواصلة الدعم والمساندة، واعدا إياهم بالقتال على جميع البطولات في الموسم الجديد مع زملائه بالفريق.

وأثيرت تكهنات على نطاق واسع مؤخراً حول رحيل بيتروس عن النصر بعد التعاقد مع علي الحسن لاعب نادي الفتح الشاب.