تفاصيل الوظائف الشاغرة في خدمات الملاحة الجوية

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة للعمل في مدينة جدة لحملة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير حديثي التخرج وكذلك لذوي الخبرة وفق المسميات والشروط أدناه:

وظيفة محلل استخبارات التهديدات – Threat Intelligence Analyst والشروط المطلوبة هي: بكالوريوس علوم حاسب- هندسة حاسب- أمن معلومات- أمن سيبراني-شهادات مهنية في نفس المجال.

محلل النظام الأمني – Security System Analyst والشروط المطلوبة هي: بكالوريوس علوم حاسب- هندسة حاسب- أمن معلومات- أمن سيبراني -شهادات مهنية في نفس المجال.

محلل المراقبة الأمنية – Security Monitoring Analyst والشروط المطلوبة هي: بكالوريوس تقنية معلومات- علوم حاسب- أمن سيبراني- هندسة حاسب- شهادات مهنية في نفس المجال.

محلل ذكاء الأعمال – Business Intelligence Analyst والشروط المطلوبة هي: بكالوريوس هندسة حاسب- رياضيات- إحصاء -إدارة اعمال -خبرة لا تقل عن سنتين -إجادة استخدم البرامج ذات الصلة بذكاء الأعمال.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=24771481&geoId=92000000