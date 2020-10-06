اردوغان في أزمة بسبب مغادرة “السراج” للمشهد السياسى الليبي

يواجه رجب طيب اردوغان رئيس تركيا، أزمة في مغادرة فائز السراج للمشهد السياسى الليبي، ويسعي لخلق علاقات جديدة مع الرئيس المنتخب الجديد.

قالت مصادر ليبية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في اجتماعهما، يوم امس الأحد، بامتعاضه الشخصي من قراره مغادرة المشهد السياسي.

وأكد المصدر، أن الجانب التركي أبلغ الوزراء الذين رافقوا السراج في الزيارة، بأن وحدة الموقف وعدم تناقض التصريحات يجب أن تكون سائدة بين الجميع، وأن التنافس يجب أن يكون من أجل منع تمرير أي “مخططات وألاعيب من الطرف الآخر”، وفق ما ذكر موقع “218” الليبي.

وكانت الرئاسة التركية أكدت، الأحد، أن المجلس الرئاسي الليبي يمكن أن يتحوّل إلى هيكل جديد، مشيرة إلى أن “أنقرة ستواصل العمل مع الذي سيُنتخب لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد”.