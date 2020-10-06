حظر “تيك توك” و”وي تشات” في الولايات المتحدة والهند.. الصين: ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية

اتهمت الصين الولايات المتحدة والهند بانتهاك قواعد التجارة العالمية بسبب حظر التطبيقين الصينيين “تيك توك” و”وي تشات”، وفقًا لما ذكرته “رويترز” عن مسؤول تجاري مطلعًا على المناقشات.

وخلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية الجمعة الماضية، اتهمت الصين الولايات المتحدة والهند باتخاذ تدابير تتعارض بوضوح مع قواعد المنظمة، وتقيد الخدمات التجارية عبر الحدود، وتنتهك المبادىء والأهداف الأساسية لنظام التجارة متعدد الأطراف.

وذلك بعدما استهدفت الولايات المتحدة التطبيقين من خلال سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى حظر الشركات الأمريكية من ممارسة أعمال تجارية معهما، ومنع تنزيلهما من خلال متاجر التطبيقات الأمريكية.

كما أمرت الإدارة الأمريكية “بايت دانس” – الشركة الأم لـ “تيك توك” – ببيع أعمالها في الولايات المتحدة إلى شركة أمريكية، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأشارت الولايات المتحدة خلال الاجتماع إلى أن الإجراءات التي اتخذتها ضد التطبيقات الصينية كان دفاعًا عن أمنها القومي