سنوفر الدعم المالي اللازم للمنشآت.. وكيل “وزارة الاتصالات”: قرار توطين المهن تم بعد دراسة السوق والوظائف المستهدفة

قال الدكتور أحمد الثنيان، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية القدرات الرقمية، إن قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات جاء بعد تحليل مفصل عن الوضع الحالي للسوق والوظائف المستهدفة.

وأوضح في تصريح لتلفزيون “سي ان بي سي عربية”، أن الوزارة عملت موائمة بين الباحثين عن العمل حاليا من خريجي الاتصالات وتقنية المعلومات والبرامج اللازمة والوقت المستهدف لتهيئتهم لسوق العمل وقدرة السوق على استيعابهم، مبينا أنها تؤهل الكوادر الوطنية بحيث تتبوأ الوظائف خلال السنوات القادمة.

وأضاف أن تحديد الأجر تم بعد دراسة السوق ووضع قيمة عادلة للحد الأدنى للأجور بناء على الوضع الحالي، لافتا إلى أن الوزارة توفر الدعم المالي اللازم لضمان عدم إرهاق المنشآت بتكليف مادية إضافية بالتعاون مع هدف.

وأشار إلى أنه تم تقديم للشركات فترة سماح، حيث تم التركيز على الشركات الكبرى ويتم استثناء الشركات الصغيرة والتي في مرحل النمو الأولي، مشيرا إلى أن السوق قادر على الاستيعاب والبرامج كفيلة بتلبية متطلبات سوق العمل في الفترة المستهدفة.

وحسب البيانات المتاحة على “أرقام”، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس، قرارا وزاريا يقضي بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص.

وتطمح الوزارة من القرار إلى توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بأجر محتسب يبدأ من 7 آلاف ريال للمهن التخصصية و5 آلاف ريال للمهن الفنية.