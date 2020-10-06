خلال 9 أشهر..15 مليار ريال صافي مشتريات الأجانب و20 مليار ريال صافي مبيعات الأفراد السعوديين

شهد السوق السعودي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تسجيل صافي مشتريات الأجانب بنحو 15 مليار ريال، مقارنة بصافي مشتريات قدره 80 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2019.

وبحسب البيانات الصادرة عن “تداول”، سجل إجمالي مشتريات الأجانب خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 112 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي مبيعاتهم 97 مليار ريال.

وتتضمن تداولات الأجانب في السوق السعودي كلا من اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين، والمحافظ المدارة والشركاء الاستراتيجيين.

وسجل شهر يونيو أعلى قيمة لصافي مشتريات الأجانب في السوق السعودي بـ 4.9 مليار ريال، حيث تم خلال الشهر تنفيذ الفترة الثانية من المرحلة الخامسة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر “فوتسي راسل”.

وسجل شهر أغسطس ثاني أعلى قيمة لصافي مشتريات الأجانب بـ 3.1 مليار ريال، وتم خلال الشهر مراجعة وزن “أرامكو السعودية” في مؤشر “إم إس سي آي” بعد إضافة الأسهم المجانية، وتنفيذ جميع التغيرات الدورية.

وفي المقابل بلغ صافي مبيعات الأفراد السعوديين بكامل فئاتهم خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 20 مليار ريال مقارنة بمبيعات بلغت 36 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت مشتريات السعوديين خلال هذه الفترة 883.9 مليار ريال مقابل مبيعات بقيمة 904.2 مليار ريال.

وتتضمن تداولات المستثمرين السعوديين الأفراد في السوق السعودي كلا من المستثمر الفرد العادي وكبار المستثمرين الأفراد، والمستثمرين الأفراد المتخصصين، والمحافظ المدارة.

وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الأفراد العاديين 601.5 مليار ريال مقابل مبيعات بقيمة 602.8 مليار ريال ليبلغ صافي مبيعاتهم 1.4 مليار ريال.

وشهد شهر يونيو أعلى مستوى لصافي مبيعات الأفراد بقيمة 6.3 مليار ريال، تلاه شهر أغسطس بـ 4.7 مليار ريال