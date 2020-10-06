“تعلمت درساً بليغاً وانتهجته”.. سفير المملكة بمصر يكشف سرَّ إحجام الأمير بندر بن سلطان عن الظهور الإعلامي

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر ومندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، عن السر وراء عدم رغبة الأمير بندر بن سلطان في الظهور الإعلامي، مشيرًا إلى أنه تعلم منه درسًا مهمًّا خلال فترة عمله معه في واشنطن.

وقال سفير المملكة بجمهورية مصر العربية، عبر حسابه على تويتر: «عندما تشرفت بالعمل تحت قيادة الأمير بندر بن سلطان في واشنطن مديراً للمكتب الإعلامي بالسفارة، كنت ألّح عليه دوماً بقبول طلبات اللقاءات الإعلامية.. وكان رده: ليس المهم كثرة الظهور الإعلامي.. المهم عندما تظهر تجد الكل ينصت إليك بكل حواسه».

وأضاف نقلي: «كان درساً بليغاً تعلمته.. وانتهجته».