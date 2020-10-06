“الزكاة والدخل” توضح الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية

بينت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضمن الدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية، الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية على عدد من الحالات.

وأشارت الهيئة اليوم الثلاثاء، إلى أن استرداد ضريبة القيمة المضافة المسددة على المشتريات الخاصة (كمواد البناء وغيرها) بالعقارات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، يتم فقط للمطورين العقاريين المرخصين والمؤهلين للاسترداد منها.

أصدر خادم الحرمين الشريفين مؤخرا أمرا ملكيا بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة باسم “ضريبة التصرفات العقارية” بنسبة 5%.