“المركزي الأوروبي”: تعافى اقتصاد أوروبا مرهون بإجراءات احتواء فيروس كورونا

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن الوضع المتعلق بفيروس كورونا يتحول بشكل خطير خاصة في فرنسا وإسبانيا، وتهدد عودة ظهور عدوى فيروس كورونا بإطالة أمد الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الوباء في منطقة اليورو.

وحذرت أن إجراءات احتواء فيروس كورونا تشكل خطرا واضحا على التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، داعيةَ الحكومات لعدم إنهاء الدعم المالي في وقت قريب.

وقالت في حدث على الإنترنت نظمته صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الثلاثاء: “بينما شهدنا تعافيًا في أواخر الربيع وأوائل الصيف، نخشى الآن أن يكون لإجراءات الاحتواء التي يتعين على السلطات اتخاذها تأثير على هذا التعافي”.

وشددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي على أهمية تعاون الحكومات والبنوك المركزية في تقديم الدعم للاقتصاد.

وقالت: “المهم الآن هو عمل السياسات المالية والنقدية جنبًا إلى جنب والتأكد من أنه ليس لدينا هذا النوع من التأثير الهائل الذي سنحصل عليه إذا تم سحب الإجراءات بسرعة كبيرة، هذا أكثر ما يقلقني في الوقت الحالي”.