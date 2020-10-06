الجهات الأمنية بمكة تلقي القبض على مقيم “برماوي” بعد تعنيفه لابنته

تمكنت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، من إلقاء القبض على مقيم من الجنسية البرماوية، وذلك بعد قيامه بتعذيب وتعنيف وضرب ابنته التي لا تتجاوز العاشرة من العمر عبر مقطع فيديو تم توثيقه من قبل الأب المعنف.

وأظهر الفيديو المنتشر قيام أحد المقيمين بمكة من الجالية البرماوية، بربط ابنته القاصر بسلم حديدي وضربها بسلك كهربائي وسط صراخ وبكاء من قبل الطفلة في مشهد تجردت منه الإنسانية دون مراعاة لحالة الطفلة الصحية والنفسية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد طالبوا بسرعة القبض على الأب المعنف الأمر الذي حظي باستجابة سريعة من قبل الجهات المعنية بمكة المكرمة والتي استطاعت من الوصول والتعرف على مكان الحادثة والقبض عليه وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وتطبيق العقوبات الصارمة التي ينص عليها نظام حقوق وحماية الطفل من الإيذاء الجسدي أو النفسي.