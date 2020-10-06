لتفعيل مبادرة عام الخط العربي.. “الفيصل” يعلن تعريب الأسماء على قمصان أندية الدوري السعودي #عام_الخط_العربي_2020

قال عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ورئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم إن الوزارة ستشارك في تفعيل مبادرة الخط العربي.

وقال “الفيصل”، عبر “تويتر”، إنه “في ظل الدعم المستمر من سمو سيدي ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) – حفظه الله – يسرني الإعلان عن مشاركة القطاع الرياضي في تفعيل مبادرة “عام الخط العربي”، بالتعاون مع وزراة الثقافة”.

وكشف وزير الرياضة أن ذلك سيأتي “من خلال تعريب الأسماء على قمصان لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الكروي الجديد”.