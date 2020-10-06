إغلاق 13 منشأة غذائية مخالفة في مكة

تواصل وكالة البلديات، متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية،‬⁩ جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين والمنشآت المخالفة.

وأسفر هذه الجولات، عن مصادرة وإتلاف 175 قطعة ملابس مستعملة، وإغلاق 13 منشأة مخالفة.

وتأتي هذه الجولات، ضمن حملات ⁧‫الأمانة‬⁩ الميدانية الرقابية المتكررة على المواقع غير الملتزمة بالشروط الصحية والأنظمة.

وعززت الإدارات الإشرافية، والبلديات الفرعية، جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية والمطاعم والمطابخ، للتأكد من مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة والمستخدمة، وضبط المنتجات والأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فورًا، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.