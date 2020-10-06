القيادة تهنئ رئيس وزراء بلجيكا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد ألكسندر دي كرو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مملكة بلجيكا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة بلجيكا الصديق.