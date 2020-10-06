” تعليم الخرج “: إنشاء وقف بمبلغ مليون ريال يكون ريعه للتفوق العلمي تحت مسمى ” جائزة خالد بن راشد الغانم للتفوق العلمي “

برعاية محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي،وقع مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبى و خالد بن راشد الغانم مذكرة تفاهم تقضي بإنشاء ريع وقف بمبلغ مليون ريال يكون ربعه لجائزة التفوق العلمي للطلاب والطالبات تحت مسمى (جائزة خالد بن راشد الغانم للتفوق العلمي).

و تضمنت الاتفاقية:

تشكيل لجنة في إدارة التعليم تتولى الإشراف المباشر على الجائزة.

و يخصص الطرف الثاني ١٠٪؜ من ريع الوقف للصرف على بنود الجائزة المختلفة.

وان تكون الجوائز للطلاب والطالبات المتفوقين دراسيا في جميع مراحل التعليم العام.

ويقام حفل التكريم نهاية كل عام دراسي بالتنسيق بين الطرفين.

و قدم مدير التعليم شكره لمحافظ الخرج لتفضله برعاية هذه الجائزة وحرصه الدائم والمستمر على دعم أبنائه الطلاب والطالبات.

كما قدم شكره الجزيل للاستاذ خالد بن راشد الغانم على تخصيص هذا الوقف الذى يعود ريعه لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين، والتي تهدف الى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحسين التكامل وتوحيد الجهود من أجل رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته.