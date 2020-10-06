الصراصير تغلق 3 منشآت لبيع السمك بمكة   

‏واصلت ⁧‫وكالة البلديات‬⁩ متمثلة في ⁧‫بلدية الغزة الفرعية الحملات الرقابية على سوق الأسماك المركزي بجرول .

وأسفر عن هذه الجولات ضبط حالات ظهور حشرات (صراصير)

‏وتدني في مستوى النظافة ووجود عمالة بشهادات صحية منتهية وعرض مواد غذائية تظهر عليها علامات الفساد

‏وتم إتلاف 92 كجم من الأسماك الفاسدة وإغلاق 3 منشآت

‏⁧‫ وتأتي هذه الجولات من ضمن حملات ⁧‫الأمانة‬⁩ الميدانية الرقابية المتكررة على المواقع الغير ملتزمة بالشروط الصحية والأنظمة .

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية و المطاعم

والمطابخ للتأكد من مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة والمستخدمة، وضبط المنتجات و الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً،وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين .