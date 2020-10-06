الصراصير تغلق 3 منشآت لبيع السمك بمكة   

واصلت وكالة البلديات متمثلة في بلدية الغزة الفرعية الحملات الرقابية على سوق الأسماك المركزي بجرول .
وأسفر عن هذه الجولات ضبط حالات ظهور حشرات (صراصير)
وتدني في مستوى النظافة ووجود عمالة بشهادات صحية منتهية وعرض مواد غذائية تظهر عليها علامات الفساد
وتم إتلاف 92 كجم من الأسماك الفاسدة وإغلاق 3 منشآت
وتأتي هذه الجولات من ضمن حملات الأمانة الميدانية الرقابية المتكررة على المواقع الغير ملتزمة بالشروط الصحية والأنظمة .
وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية و المطاعم
والمطابخ للتأكد من مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة والمستخدمة، وضبط المنتجات و الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً،وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين .