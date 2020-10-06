حظر التجول يعود إلى مدن ألمانية كبرى لاحتواء #كورونا

أعادت مدن ألمانية كبرى، الثلاثاء، حالة فرض التجول الجزئي في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت مدينتا برلين وفرانكفورت، فرض حظر تجول جزئي، والحد من الأنشطة الاجتماعية، مع الارتفاع المقلق لعدد الإصابات بكوفيد 19.

وفي العاصمة الألمانية، على غالبية المتاجر وكل المطاعم والحانات أن تغلق أبوابها من الساعة 23:00 حتى 6:00 صباحاً اعتباراً من السبت، وعلى الأقل حتى 31 أكتوبر. وتستثنى من القرار الصيدليات ومحطات الوقود، لكن الأخيرة لن يسمح لها ببيع الكحول ليلاً.

وقال ديرك بيرينت، المكلف حقيبة العدل في مدينة برلين، في مؤتمر صحافي: «بعد 3 كؤوس من النبيذ، يصبح احترام القيود أقل»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقررت بلدية العاصمة أيضاً الحد بشدة من التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، ينبغي ألا تتجاوز التجمعات في الخارج بين الساعة 23:00 و6:00 صباحاً 5 أشخاص. وخلال النهار، يسمح بعدد أقصى هو 50 شخصاً.

لكن القيود تبقى أشد بالنسبة إلى التجمعات في الداخل، إذ لا يسمح لأكثر من 10 أشخاص أن يتجمعوا خلال النهار، بعدما كان هذا العدد 25 الأسبوع الفائت. وفي الأيام السبعة الأخيرة، تجاوز عدد الإصابات في العاصمة الألمانية السقف الذي يعتبر حرجاً. وبلغ عدد الحالات بين كل 100 ألف من سكان برلين في الأسبوع الأخير 44.2.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قررت بلدية فرانكفورت فرض حظر تجول بحلول الجمعة، ولأسبوع واحد، على الأقل بين الساعة 22:00 والساعة 6:00 صباحاً بالنسبة إلى المطاعم، إضافة إلى حظر استهلاك الكحول في الأماكن العامة وفرض إلزامية الكمامة في الشوارع التجارية وداخل المحال.

ووصف رئيس بلدية فرانكفورت، بيتر فيلدمان، هذه الإجراءات بأنها «مشددة جداً»، لكنه لفت إلى أنها ستتيح «منع الإغلاق والحفاظ على حركة الاقتصاد». وأوضح أن ممثلي المدن الألمانية العشر الكبرى سيجتمعون الجمعة لتبني نهج مشترك في التصدي للوباء.