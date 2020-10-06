وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تشكر المملكة على دعمها “السخي” بـ25 مليون دولار

قدمت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” الشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها الذي وصفته بالسخي بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي.

وقالت الوكالة إن السعودية تبرعت الأسبوع الماضي بمبلغ 25 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) من خلال سفارتها في الأردن.

وأضافت إن هذه المساهمة هي جزء من تعهد أكبر من قبل المملكة لمساعدة الوكالة في الحفاظ على الخدمات الحيوية لـ 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في المنطقة. لطالما كانت المملكة العربية السعودية من الداعمين الراسخين للاجئين الفلسطينيين على مدار العام ، وكانت من بين أكبر المانحين للوكالة منذ سنوات.

“في زيارتي الأولى للخليج وأول زيارة رسمية خارج مناطق عمليات الأونروا بصفتي المفوض العام للأونروا ، أكون اليوم في الرياض لأعبر عن امتناني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي، وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد ، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع لحسن كرمهم في دعمهم للاجئي فلسطين”، قال السيد فيليب لازاريني.

وأضاف “في وقت الاضطرابات السياسية الإقليمية والأوبئة والأزمات الاقتصادية والمالية ، سيعرف لاجئو فلسطين أن حقوقهم ورفاهيتهم لا تخضع للتشكيك وأن المملكة العربية السعودية تقف إلى جانبهم”.