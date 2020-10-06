تأكيدا لما نشرته #الوئام.. شرطة مكة: القبض على مقيم ظهر في فيديو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها #عاجل

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي ، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لأحد الأشخاص يقيد طفلة ويعتدي عليها بالضرب وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم في العقد الرابع من العمر، اتضح بأنه والد الطفلة التي ظهرت في المقطع، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية وإحالته لفرع النيابة العامة.

وكانت الوئام نشرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء بأن الجهات الأمنية بمكة المكرمة تمكنت من إلقاء القبض على مقيم من الجنسية البرماوية، وذلك بعد قيامه بتعذيب وتعنيف وضرب ابنته التي لا تتجاوز العاشرة من العمر عبر مقطع فيديو تم توثيقه من قبل الأب المعنف.

وأظهر الفيديو المنتشر قيام أحد المقيمين بمكة من الجالية البرماوية، بربط ابنته القاصر بسلم حديدي وضربها بسلك كهربائي وسط صراخ وبكاء من قبل الطفلة في مشهد تجردت منه الإنسانية دون مراعاة لحالة الطفلة الصحية والنفسية.