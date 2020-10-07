«العويسى» يشكر القيادة الرشيدة على تعيينه رئيساً لهيئة الهلال الأحمر

رفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد جلال العويسى شكره وعرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- على الموافقة السامية الكريمة على تعيينه رئيسًا لهيئة الهلال الأحمر السعودي.

وأعرب الدكتور العويسى عن شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الدكتور توفيق الربيعة، وكافة أعضاء مجلس الإدارة على الثقة الكريمة بترشيحه لتولي مهام رئاسة الهيئة.

مؤكدًا على سعيه لتحقيق تطلعات رؤية القيادة الرشيدة في استمرار الجهود الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الإسعافية في المملكة وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الكيان الإنساني الكبير.

ونوه رئيس الهيئة بالدعم الكبير الذي تتلقاه هيئة الهلال الأحمر السعودي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا على أن منسوبي الهيئة سيبذلون قصارى جهدهم في الرقي بخدمات هذا الصرح الانساني في ظل ما تملكه الهيئة من بنية تحتية ستساهم بإذن الله في تحسين جودة الخدمة الإسعافية بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية والتدريبية.