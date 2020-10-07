بوتين يهدد بدخول الحرب لصالح أرمينيا: حليفة في منظمة الأمن الجماعي

هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بطريق غير مباشر، اليوم الأربعاء، بمؤازرة أرمينيا ضد أذربيجان، على خلفية تواصل القتال في منطقة قره باغ المتنازع عليها، خاصة بعدما أعلن الطرفان إحراز قواتهما تقدمًا ميدانيًا، وتبادلا اتهامات جديدة بقصف مرافق مدنية.

وقال الرئيس الروسي إن بلاده مستعدة للوفاء بالتزاماتها أمام أرمينيا كحليف في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأعلنت وزارة الدفاع في جمهورية قره باغ «المعلنة ذاتيًا، المدعومة من أرمينيا»، عن شن قواتها هجومًا مضادًا في المحور الشمالي.

وأضافت الوزارة أن قواتها استعادت السيطرة خلال العملية على مرتفعات فارانغاتاغ «لولاساز»، ونشرت وزارة الدفاع الأرمنية لقطات ذكرت أنها توثق لحظة تدمير مخزن وقود تابع للقوات الأذربيجانية في محور مدينة جبرائيل جنوب خط التماس.

كما نشرت وزارة الدفاع الأرمنية أخرى قيل إنها تظهر تدمير مجموعة من قوات الجيش الأذربيجاني لدى محاورتها دخول جبرائيل، بما يشمل إسقاط طائرة حربية، ونفت وزارة الدفاع في أذربيجان تكبدها أي خسائر في محور جبرائيل.