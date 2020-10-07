“ساما”: مبيعات نقاط البيع بالسعودية ترتفع 17.6% خلال أسبوع.. والرياض بالمقدمة

سجلت مبيعات عمليات نقاط البيع بالمملكة العربية السعودية ارتفاعاً بنحو 17.6% خلال الفترة من 27 سبتمبر/ أيلول إلى 3 أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة مع الأسبوع السابق.

وبلغ إجمالي قيمة مبيعات نقاط البيع، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، 9.03 مليار ريال، مقابل 7.68 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر/ أيلول.

وارتفع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الأسبوع 12.6%، لتبلغ 75.43 مليون عملية، مقابل 67 مليون عملية في الأسبوع السابق.

وتركزت المبيعات في قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 1.57 مليار ريال، من خلال تنفيذ 19.77 مليون عملية، يليه المطاعم والمقاهي بقيمة 1.1 مليار ريال عبر تنفيذ 21.26 مليون عملية.

وتصدرت مدينة الرياض المدن بمبيعات نقاط البيع؛ بقيمة 2.86 مليار ريال عبر تنفيذ 22.28 مليون عملية، يليها جدة بـ 1.43 مليار ريال من خلال 10.33 مليون عملية.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لمبيعات نقاط البيع بالسعودية في العام الحالي (حتى نهاية 3 أكتوبر/ تشرين الأول) 255.23 مليار ريال، بزيادة نسبتها 21% عن قيمتها في الفترة المماثلة من 2019، والبالغة 210.93 مليار ريال.

وكان أعلى الإنفاق بالمملكة منذ بداية العام حتى تاريخه ضمن قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 46.52 مليار ريال، بزيادة 69.7% عن الفترة المماثلة من عام 2019 والبالغة 27.41 مليار ريال.

وارتفعت العمليات المنفذة 69.7% إلى 1.91 مليار عملية، مقابل 1.12 مليار عملية في 2019 حتى تاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول.