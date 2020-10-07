المملكة تتفوق عالميا على مستوى تصدير الصكوك طويلة الأجل

أظهر تقرير وكالة “مودير” للتصنيف الائتماني، تفوق المملكة عالميا على مستوى تصدير الصكوك طويلة الأجل.

وقال التقرير، إن نسبة زيادة المملكة لحصتها من الصكوك في إجمالي الدين الحكومي بلغت 45%، لافتا إلى أن 22.4 مليار دولار إجمالي إصدارات الصكوك الحكومية حتى سبتمبر 2020، 18.61 مليار دولار إجمالي إصدارات الصكوك الحكومية في 2019.

ويعكس التقرير، جهود المركز الوطني إدارة الدين من خلال تنويع مصادر التمويل مقارنة بما كان متاحا خلال أزمة أسعار النفط، في عامي 2015 و2016، وكذلك التخفيف من ضغوط السيولة وسط تضاعف الاحتياجات التمويلية الحكومية في 2020، إصدار أول صكوك سيادية دولية “متعددة الشرائح” بقيمة 9 مليارات في أبريل 2017.

وكذلك تنامي الطلب المحلي على الصكوك من خلال عملية إعادة التمويل الحكومية في يوليو 2020، خفض الحد الأدنى لحجم الاكتتاب من مليون ريال إلى 1000 ريال لتسهيل مشاركة الأفراد والسماح لصناديق المشتركة بإنشاء صناديق صكوك حكومية مخصصة وذلك في أبريل 2019.