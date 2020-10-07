الأمير مشعل بن ماجد يُدشّن عددًا من المشاريع الصحية والتطويرية بمحافظة جدة

دشّن صاحب السمو الملكي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل السيالي، والمشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال الدكتور محمد باجبير، وعدد من مسؤولي الصحة، اليوم ، عددًا من المشاريع الصحية و التطويرية التي تنفذها الوزارة بمحافظة جدة.

واطّلع سمو محافظ جدة على مشروع توسعة العناية المركزة وتجهيز غرف العمليات والمساندة بمستشفى العزيزية للأطفال ، كما دشّن سموه ومعاليه مبنى الطوارئ بمستشفى الثغر ، وإطلاق الهوية الجديدة لمركزي الأمير فواز و البوادي، بالإضافة لتطوير مبنى اللجان الشرعية لتوفير أفضل الخدمات الوقائية و العلاجية لسكان و أهالي محافظة جدة.

واستمع سمو الأمير مشعل بن ماجد لعرضٍ عن المشاريع الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة كتحسين الواجهات الخارجية و تطويرها في المرافق الصحية ، إلى جانب تطوير ١٤ مركزًا صحيًا بهوية جديدة وإعادة تأهيل المرافق بشكل كامل ورفع كفاءة البنى التحتية.

وبارك سمو الأمير مشعل بن ماجد افتتاح وتطوير هذه المشاريع ، مشيرًا سموه في تصريح صحفي أن الأطفال غالين علينا ويحتاجون لرعاية وعناية خاصة وإطلاق الهوية الجديدة لقسم الطوارئ ‫بمستشفى العزيزية للأطفال إضافة جديدة وكذلك المشاريع الاخرى مؤكدا سموه المضي بخدمة المواطنين والعناية بصحتهم امتدادًا للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله- للرعاية الصحية في المملكة مضيفا سموه أن محافظة جدة لن تكتفي بالمشاريع الصحية الحالية والمشاريع قادمة وسترى النور قريبا وتخدم المواطنين متمنيًا سموه لمنسوبي صحة جدة التوفيق والسداد.

فيما أعرب الدكتور الربيعة عن شكره و تقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد على تشريفه وحضوره لافتتاح تلك المشاريع المباركة التي ستحقق الاهداف المنشودة.

يذكر أن تلك المشاريع قد بلغت قيمتها (32,317,966) مليون ريال.