منظمة الصحة العالمية تعتمد الطائف مدينة صحية

تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، الشهادة الصادرة من منظمة الصحة العالمية باعتماد مدينة الطائف كمدينة صحية من قبل وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وحضر مراسم تسليم شهادة الاعتماد، محافظ الطائف رئيس اللجنة العامة لبرنامج مدينة الطائف الصحية، سعد بن مقبل الميموني.

يذكر أن برنامج المدن الصحية، هو أحد برامج منظمة الصحة العالمية والتي تهدف إلى النهوض بكافة مناحي الحياة، وهذا الاعتماد المستحق لمدينة الطائف الصحية جاء بعد سلسلة من مراحل العمل على أساسيات البرنامج لتطبيق معايير منظمة الصحة العالمية البالغة 80 معيار فنيا وذلك باختيار 45 حي من أحيائها يتم تطبيق هذه المعايير بها ودراسة تفاصيل كل حي لوضع منهجية عملية لتحقيقها والتي أثبتت نجاحها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق معايير منظمة الصحة العالمية والحصول على اعتماد الطائف كمدينة صحية والتي كانت تهدف إلى إشراك كافة شرائح المجتمع في وضع الأولويات وإعداد الخطط وصياغة الأهداف وطرق تنفيذها والعمل على تقييمها وفق آلية منظمة مكونة من لجان حكومية ومجتمعية، تخضع للإشراف عليها من قبل (اللجنة الرئيسية بالمدينة الصحية) لإنجاز تلك المعايير.

وعبر محافظ الطائف رئيس اللجنة العامة لبرنامج مدينة الطائف الصحية، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء بمتابعة وتوجيه كريم من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه.

ويعد هذا الاعتماد مكتسبا غاليا لمدينة الطائف وأحد أهدافنا وآمالنا على المدى البعيد هو المحافظة عليه وأن يكون ركيزة وهدف لعدد من الخطط التطويرية والتنموية في مدينة الطائف لترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة في بيئة إيجابية وجاذبة تتوفر فيها مقومات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، بمشاركة المجتمع المدني وتعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي لإنجازها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مقدما شكره لجميع القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي ولأبناء الطائف ممن ساهموا بهذا الإنجاز.

وأوضح منسق مدينة الطائف الصحية، علي بن محمد المالكي، بأن العمل في مدينة الطائف تم تطبيقة وفق معايير معتمدة من منظمة الصحة العالمية وبعدد سكاني يتجاوز المليون ومائتين نسمة، لتكون الطائف أكبر مدينة صحية بالمملكة.